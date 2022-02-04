Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekilli Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar aldı. Güzel’in PKK ile ilişkisine yönelik yeni belgeler de TBMM’ye ulaştı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan Hazırlık Komisyonu bazı kurumlara yazı yazarak, iddiaları sordu. Edinilen bilgilere göre, komisyona gelen cevap yazılarına göre, HDP’li Güzel’in PKK’lı terörist Volkan Bora ile Harran Üniversitesinde öğrenciyken tanıştıkları yalanı çöktü. Komisyona ulaşan belgelerde, Bora’nın Harran Üniversitesine hiç gitmediği, açık öğretimden terk göründüğü belirtildi. Semra Güzel’in Habur Sınır Kapısı’ndan yaptığı çıkışlara ilişkin pasaport bilgileri de komisyona ulaştı. Gelen belgelerde Güzel’in 7 kez Habur’dan çıkış yaptığı kaydediliyor. Bu çıkışlarda belli sürelerde PKK kampında kaldığı, Habur’dan çıkışlarının 11 gün, 8 gün ve 3 gün gibi süreleri kapsadığı belirtiliyor.

“KAMPI ÇOK İYİ BİLİYOR”

Savcılığın gönderdiği ek delillerde ise terör örgütü soruşturmasında yakalanan bir PKK’lının Güzel’i kampta gördüğünü söylediği ifade ediliyor. Bu kişinin “Kampı çok iyi biliyorum. Oraya girmek çok zor. Gelenler kampa alınmaz, başka bir ziyaretçi bölümünde görüşmeleri yapılır. Güzel ise rahatlıkla o kampa girip çıkıyordu” dediği belirtiliyor. Dosyada ayrıca, hakkındaki örgüt yöneticisi olmak suçlaması sebebiyle hapis cezasına çarptırılan HDP eski milletvekili Leyla Güven’i, Güzel’in evinde sakladığı bilgisine de yer verildi.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Bu arada, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin iki dosya için kurulan Anayasa-Adalet Hazırlık Komisyonu da çalışmalarını dün tamamladı. Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. AK Partili üyeler Ramazan Can, Abdullah Güler ve Zeynep Gül Yılmaz ile CHP’li üye Rafet Zeybek, Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandı. HDP’li üye Mehmet Ruştu Tiryaki ise ret oyu kullandı. Hazırlık Komisyonunun raporunun yazılması ve muhalefet şerhi için 8 Şubat’a kadar süre verildi. Bu tarihten sonra rapor üst komisyon olan Karma Komisyonda görüşülecek ve yine savunma için Semra Güzel’e tebligat yapılacak. Karma Komisyonun da bir ay içinde karar vermesi gerekiyor. Ancak bu sürecin 10 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Rapor son olarak TBMM Genel Kurulunda oylanacak ve dokunulmazlığının kaldırılması durumunda Semra Güzel’in yargılama süreci başlayacak.

TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı HDP Milletvekili Semra Güzel’in PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların ardından TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Semra Güzel için karar, karma komisyonun ardından Genel Kurul'da kesinleşecek.

HDP’den Semra Güzel için oyalama taktiği TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.

Komisyonun verdiği süre doldu, Semra Güzel savunma yapmadı HDP Diyarbakır Milletvekilli Semra Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeler için verilen yazılı savunma süresi önceki gün sona erdi. Güzel bu süre içinde yazılı savunma yapmadı.