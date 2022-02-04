Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş “Uluslararası kuruluşları, özellikle BM Mülteciler Yüksek Komiserliğini göreve davet ediyoruz” dedi. TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da yaptığı paylaşımda “Batı’nın şımarık çocuğu Yunanistan bu haliyle karanlığın ilkelliğine gömülmeye mahkûmdur” ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi PM Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ise “Bugün en büyük hak ihlalleri insan hakları sözleşmecilerinin en büyük savunucuları eliyle gerçekleşiyor. Demek ki asıl olan sözleşmeleri imzalamak değil, hukuk devletinin sorumluluğu ile bu sözleşmelerin uygulanmasını sağlamaktır. Ege’de sistem göçmenleri yaşatmak değil, öldürmek üzerine kurgulanmıştır. İltica hakkını kullanmak isteyen göçmenler geri itiliyor, botları batırılıyor, eşyalarına el konulup günlerce aç ve çıplak bekletiliyor” sözleriyle tepki gösterdi. AK Parti’den gelen diğer tepkiler şöyle:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz: Yunanistan’ı ve politikasına destek olanları kınıyorum. Küresel sistemin değişmesi gerektiği çok açık!

AK Parti MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya: Yunanistan’ın işlediği bu insanlık suçuna bütün Avrupa ortaktır. Dünyaya adalet, eşitlik, özgürlük teraneleri satan Avrupa uygarlığı iflas etmiştir.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Yunanistan, tarih ve insanlık adına utanç verici bir şekilde, savaşın ve ölümlerin gölgesinden kaçan insanlara zulmetmeye devam ediyor.

Sınırdaki mülteciler donarak ölüyor Kar ve soğuk sebebiyle 400’den fazla çadır çöktü, kamplara giden tüm yollar kapandığı için de yardım götürülemiyor. Açlık ve soğuğa bağlı olarak şu ana kadar 2’si çocuk 3 mülteci donarak can verdi.