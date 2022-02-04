Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durumu paylaştı. Çataklı, ocak ayında yürütülen iç güvenlik operasyonlarına değindi.

GEÇEN AY ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Çataklı, "34'ü sağ, 13'ü "teslim" olmak üzere toplam 47 terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Geçen ay kırsal alanda 5’i büyük, 14’ü orta çaplı olmak üzere 7 bin 795 kırsal operasyon ve terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 315 operasyon yapıldığını belirten Çataklı, şunları söyledi:

295 KİŞİ TUTUKLANDI

"Etkisiz hale getirilen teröristlerden 38’i PKK/KCK, 8’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubudur. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.

612 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Uyuşturucuyla mücadelede ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. 2022 yılı ocak ayında, bin 928’i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır."