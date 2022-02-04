Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Atatürk anıtına yapılan saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik açıklamasında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir. Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." ifadelerine yer verdi.



Ömer Çelik'ten HDP'li Semra Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki: Devlet buna müsade etmez AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çekil, HDP'li milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafının ortaya çıkmasına da sert tepki gösterdi; "Dünyanın hiçbir demokrasisi egemenliğini yok etmek isteyen, hukuk devletini yok etmek isteyen terör karşısında taviz veremez. Kendisine saygısı olan bir devlet buna müsaade etmez" dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir gecede bütün tezleri çöktü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Belediye başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kızılcahamam kampının son gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilginç elektrik vaadi ve ekonomideki yeni model ve kur korumalı mevduat manifestosunu da değerlendirdi.