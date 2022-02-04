Türkiye Gazetesi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirildi. Bahse konu olayla ilgili yorum, tartışma, eleştiri, bilgilendirme içerikli haberlerin ise yapılabileceği kaydedildi.

12 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuş, ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.



Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet görüntülerinin yayınlanmasına isyan etti Ünlü sunucu Ece Erken, sosyal medyadan eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölüm anına dair yeni görüntülerin yayınlanmasına tepki gösterdi. Zor günlerini atlatmaya çalışan Erken, “Nasıl bu kadar acımasızsınız? Kızlarını, beni, sevenlerini neden düşünmüyorsunuz? Neden!” diyerek isyan etti.



Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüphelilere ek gözaltı süresi verildi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.