Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat Kanser Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, paylaşımında, zor ve uzun bir tedavi gerektiren bu hastalıkla mücadele edenlere Allah'tan acil şifalar diledi. "Kanserin erken teşhis ve tedavisi hayat kurtarır. Türkiye olarak kansere karşı her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2004 yılında 11 Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ile başladığımız bu mücadeleye, bugün her ilde en az bir adet olmak üzere 331 merkez ile devam ediyoruz. 42 mobil kanser tarama aracı ile de kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. 2020 yılında 3,5 milyon, 2021'de 4,5 milyon kanser taraması yaptık. Kanser Randevu Sistemi'ni devreye alarak tarama hizmetlerini etkin hale getirdik. Türkiye, tüm kanser hastalığı tedavi hizmetlerini vatandaşlarına ücretsiz sağlamaya devam edecektir."

Dördüncü evredeki kanseri 3 ayda yendi 69 yaşındaki Galip Güven, dördüncü evredeki kanseri 3 ay gibi kısa bir sürede yenerek sağlığına kavuştu. Tekerlekli sandalye ile hastaneye gelen Güven, şimdi ise 4 kilometre yolu zorlanmadan yürüyebildiğini, merdivenleri yardımsız çıkabildiğini dile getirdi.



'Her yıl yaklaşık 3 bin çocuk kanser riskiyle karşı karşıya' Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin yeni çocukluk çağı kanseri vakası geliştiğine dikkati çeken Prof. Dr. Murat Elli, “Çocukluk çağı kanserlerinin bilinen kesin bir nedeni bulunmamaktadır. Ancak belirtileri arasında beklenmeyen şişlikler, açıklanamayan halsizlik ve güçsüzlük, spontane çürükler, uzamış ve nedeni bilinmeyen ateş, sabah baş ağrıları, ani başlangıçlı görme bozuklukları, aşırı ve hızlı kilo kaybı, kemik eklem ağrısı bulunur” dedi.