Türkiye Gazetesi

Muğla Bodrum'un Akyarlar sahilinde deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör kıskıvrak yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalanan kişilerin üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulundu. Gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı.

165 kilometre derinlikte PKK’ya 'Kartal' darbesi Kış Kartalı Harekâtı ile Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 80’e yakın terör hedefi yerle bir edildi. Bakan Akar’ın yönettiği operasyonda 60 civarında hava aracı görev aldı. Terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir binanın da vurulduğu harekâtta, PKK militanlarının gece boyu hastanelere ölü ve yaralı taşıdığı belirtildi.

PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 10 yaralı Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği roket saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.