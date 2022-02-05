Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararnameye göre; Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine 1110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:

Ticaret Bakanlığı 500

Adalet Bakanlığı 432

Hakim ve Savcılar Kurulu 83

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 50

Orman Genel Müdürlüğü 39

Türkiye Adalet Akademisi 6

Emekli ve memurlara ek zam Resmi Gazete'de yayımlandı Emekli ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yeni düzenleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde vatandaş ceza ödemeden sözleşmeyi fesih edebilecek.