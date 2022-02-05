Türkiye Gazetesi

Isparta’da 3 Şubat tarihinden itibaren kar yağışının etkili oldu şehir karın baskısı nedeniyle elektrik telleri koptu. Şehrin genelinde 2 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik olmadığı için kombiler de çalışmadığı Isparta’da vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor. Hayatı felç eden kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisinin üzerine Isparta Valiliği’nden açıklama geldi.

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Valiliğin yazılı açıklamasında, Isparta ve ilçelerinin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntılarının devam ettiği kaydedilirken, ''Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler'' denildi.

ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞILIYOR

48 saatten fazla süren arızanın giderilmemesi nedeniyle vatandaşlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Çocuklu ve hastalar için yardım çağrısında bulundu. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderilmesi için aralıksız çalışıldığı belirtildi.

BAKAN DÖNMEZ ISPARTA’YA GİDECEK

Kent genelinde yaşanan enerji problemleri nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Isparta’ya gideceği öğrenildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Toplantısı'na katılan Bakan Dönmez, kar yağışından dolayı yaşanan kriz nedeniyle Azerbaycan programının ardından Isparta'ya geçecek.

KRİZ MERKEZİNDE TOPLANACAKLAR

Bakan Dönmez, ilk olarak kriz merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı, AFAD Başkan Yardımcısı, TEDAŞ Genel Müdürü, Isparta Valisi ve şirket yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yapacak. Bakan Dönmez'in ardından sahadaki çalışmaları yerinde inceleyeceği öğrenildi.