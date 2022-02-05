Türkiye Gazetesi

İzmir'de 2020 yılında 6.9 büyüklüğünde gerçekleşen yıkıcı depremin ardından yakınlarını, evlerini ve mallarını kaybeden vatandaşların acısı hala devam ederken depremde evlerini kaybedenler için devlet harekete geçmiş yüzlerce konut inşa edileceğini duyurmuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıda TOKİ konutlarına dair açıklamalarda bulundu.

2 AYRI İNDİRİM YAPILDI

Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını belirterek, "Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2022'de İzmir'de evi olmayan depremzede kalmayacağını söyledi.

'2022'DE EVİNE KAVUŞMAYAN TEK DEPREMZEDE KALMAYACAK'

TOKİ’nin afetzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmak için çalıştığının vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya’da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz. Yine İzmir’de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir’e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz." dedi.

'GÜZEL İZMİRİMİZİ ÇARESİZ BIRAKMADIK'

Bakan Kurum ardından "Biz İzmir’de enkaz altından uzanan Ayda bebeğin elini bırakmadık. Güzel İzmirimizi çaresiz bırakmadık. 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022’de İzmir’de; evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

TOKİ'den ev almak isteyenlere güzel haber: Şehirler ve satış tarihleri belli oldu TOKİ 40 ilde 129 konut ile 22 ilde 145 iş yerini 16-17 Şubat 2022 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

TOKİ’den Dereli’deki konutlarla ilgili açıklama Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sözcü gazetesinin internet sitesinde yayınlanan, Giresun'un Dereli ilçesinde 15 kişinin öldüğü dere yatağına 216 konut yapıldığına dair haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

7 kıtaya yardım eli: TİKA, TOKİ, AFAD ve Kızılay yaraları sarıyor TİKA, TOKİ, AFAD ve Kızılay’ın iç savaş ve doğal afetlerin vurduğu bölgelerde gerçekleştirdiği projeler ve yardımlar binlerce insanın hayatına dokundu.