Türkiye Gazetesi

Aileler çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, 2015 yılında dağa kaçırılan kardeşi Muhammed Canbey için nöbete katılan abla Ruken Canbey, kardeşini HDP ve PKK’dan istedi.

PKKLILAR TARAFINDAN KAÇIRILDI

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 887. gününde de devam ederken, 7 yıldır kardeşinden haber alamayan abla Ruken Canbey, "Kardeşim 2015 yılında yüzde 70 engelli raporu olmasına rağmen bir şekilde PKK’lılar tarafından kaçırıldı" dedi.

Evlat nöbeti 883. gününde! Aileler çocuklarını bekliyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 883. gününde de devam ediyor.

Evlat nöbeti 849'uncu gününde, aile sayısı 251 oldu Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 849’uncu gününe girerken, 251. aile Silvan ilçesinden evlat nöbetine katıldı.

Evlat nöbeti 858'nci gününde! Aileler çocuklarına 'dön' çağrısında bulundu Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi, 858’inci gününde de devam ediyor.