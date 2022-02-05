Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarını tamamlayan 6 partinin genel başkanı 12 Şubat’ta bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6 muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışmaları kapsamında ne zaman bir araya geleceğinin sorulması üzerine Öztrak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için Genel Başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler" bilgisini paylaştı.

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