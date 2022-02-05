Türkiye Gazetesi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yaptığı basın toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Şubat’ta gün boyu kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuz durumların yaşandığını belirtti. Afetten etkilenen bölgelere müdahale etmeye başladıklarını söyleyen Dönmez, yolların tamamının açık olduğunu ve sağlık kurumlarının hizmete devam ettiğini belirtti.

KESİNTİLERDE ÖNEMLİR BİR AZALMA SÖZ KONUSU

Dönmez, yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini dile getirerek, "Isparta'yı besleyen 3 tane de indirici trafo merkezi var. Bu trafo merkezlerinde arıza oluştuğundan il genelinde maalesef enerji ve elektrik kesintileri yaşanmış oldu. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla ilk gün kesintilerde önemli bir azalma söz konusu oldu." diye konuştu.

ABONELERİN YÜZDE 93’ÜNE ENERJİ SAĞLANDI

Kesinti anında il merkezi, 8 ilçe merkezi ve 188 köyde toplam 113 bin 236 abonenin enerjisiz kaldığını söyleyen Dönmez, "İlk günün sonunda bu rakam 35 bin 538 e geriledi. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kar yağışının etkisinde olan ve 2 gündür elektrik kesintisi yaşanan Isparta'ya gidiyor.