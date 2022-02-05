Türkiye Gazetesi

Yerli üretim savunma araçlarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye savunma sanayii alanında farkını ortaya koyuyor. Kanada’nın Türkiye’ye askeri ihracatını durdurmasının ardından Türkiye yerli kamera üretimi de yapmıştı. ASELSAN'ın SİHA gibi hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS, bu alanda dışa bağımlılığı da bitirmişti.

BAYRAKTAR TB2'LER TESLİM EDİLDİ

Başarıları gün geçtikçe katlanan Türk savunma sanayii, yeni Bayraktar TB2 SİHA'ların teslimlerini de başarıyla tamamladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan teslimat, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından duyuruldu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, duyuruyu Twitter hesabından yaptı. Demir, paylaşımında "Semalarmızda hür ve özgür... BaykarTech üretimi BAYRAKTAR TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Hayırlı olsun" dedi.