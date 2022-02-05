Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Söz konusu açıklamaların ardından Erdoğan çifti için siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları geldi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın sağlık durumlarının nasıl olduğuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum."

Siyasilerden covid-19 testi pozitif çıkan Erdoğan ve eşine geçmiş olsun mesajı ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin covid-19 testinin pozitif çıkmasını duyurmasının ardından birçok siyasi isimden geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın covid-19 testleri pozitif çıktı.