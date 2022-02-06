Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "5 Şubat 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kendisi ve eşinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımını ilgi tutarak yapılan bir kısım paylaşımlarda; Cumhurbaşkanı'na hakaret, dini değerleri aşağılama vs suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımız yetkisinde tespit edilen şüpheliler hakkında re'sen soruşturma başlatılmış olup konuyla ilgili gerekli adli işlemler kolluk birimleriyle birlikte yürütülmektedir” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bakan Koca: Erdoğan ve eşinin sağlık durumu çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan2ın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.