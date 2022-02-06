Türkiye Gazetesi

Dünya Şampiyonu Özel sporcu İrem Öztekin, Ali Topaloğlu Dilara Çevik ile Avrupa Şampiyonu Özel sporcu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevvere Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir ve diğer özel sporculardan Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay Eymen Tokmaklar koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti. Okudukları duanın videosunu çekerek yayınlayan özel sporcular Erdoğan çiftine bir an önce sağlıklarına kavuşma temennisinde bulundular.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın yaptırdıkları Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan Erdoğan sosyal medya hesabından 'dua ' istedi. Koronavirüs olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: ''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz''