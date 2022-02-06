Türkiye Gazetesi

6 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 24 Ocak'ta yarıyıl tatiline girdi. İki haftalık yarıyıl tatili yarın sona erecek. Öğrenciler, yarın okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak.

Öğrencilerin ikinci dönemdeki ara tatilleri ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de olacak ve ikinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

YENİ ATANAN ÖĞRETMENLERİN İLK DERS HEYECANI

31 Ocak'ta ataması yapılan 15 bin yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak.

Bakan Özer açıkladı: Yarıyıl tatili uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarıyıl tatili uzayacak mı sorusunu cevapladı. Özer, "En sık sorulan sorular, hep acaba tatil uzayacak mı? Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar, AVM’ler değildir?" dedi.

Çocukların ara tatilde ekran kullanımı sınırlandırılmalı Çocuklar bugün karnelerini aldı, yarıyıl tatili başladı. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, çocukların tatilde aile eşliğinde aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi, "Ara tatilde çocuğunuzun ekran kullanım süresine dikkat edin” dedi.

Çocukları tatilde tabletten uzak tutun Boyun fıtığında yaş ortalamasının gittikçe düştüğünü belirten uzmanlar, ara tatilde çocukların telefon ve tabletten uzak tutulması konusunda uyarılarda bulundu.