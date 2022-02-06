Milli Savunma Bakanlığından "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesiyle Twitter'dan yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere darbe
06.02.2022 - 11:55 | Son Güncelleme: 06.02.2022 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesiyle Twitter'dan yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,Barış Pınarı,Fırat Kalkanı,
822075 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/822075.aspx
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