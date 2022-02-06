Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı.

"HASTALIĞI HAFİF ŞEKİLDE GEÇİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan son durumu hakkında "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.