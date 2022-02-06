Sabah saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde meydana gelen kazada Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Yazıcı'nın içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde partisinin kongresine katılmak için yola çıkan Destici'nin makam aracı seyir halindeyken aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
KÖPEK ÖLDÜ, ARAÇTA HASAR VAR
Yola fırlayan köpek ise ölürken makam aracından maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.
BBP Lideri Destici: Biz elinde şehit kanı olanla tokalaşmayız BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz istiyoruz PKK'nın siyasi uzantısı hariç, diğer siyasi partilerimiz bir araya gelsin ve artık darbe anayasasından Türkiye kurtulsun" dedi.
BBP lideri Destici: "Vatandaşlarımız rant hırsına kapılanların kurbanı oluyor" Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmir'deki depreme ilişkin, "Depremin meydana gelmesi ve yaşanan kayıplar herkesi üzüyor. Ancak asıl üzücü olan deprem gerçeğimizdir. Can kaybının en çok yaşandığı Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarının çürük raporları var. Madem böyle bir şey var onlarca ailenin oturmasına nasıl izin veriliyor?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, BBP lideri Destici'ye tebrik mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Destici’yi tebrik etti.