Türkiye Gazetesi

Kırsal bölgelerden şehir merkezlerine göç her geçen gün artıyor. Köyde yaşayan sayısı hızla azalırken şehir ve ilçe -lerde yaşayanları sayısı ise artıyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus verilerinden derlediği bilgilere göre, il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 78 milyon 908 bin 631 olurken 30 büyükşehir dışındaki illerdeki belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,8'e düştü.

KÖYDE YAŞAYAN EN YÜKSEK NÜFUSLU İL AFYONKARAHİSAR

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 290 bin 344 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir 28 bin 499 kişi ile Tunceli oldu.

İL VE İLÇELERDE YAŞAYAN EN YÜKSEK NÜFUSLU İL İSTANBUL

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,7'sini barındıran İstanbul olurken, en az olduğu şehir ise 39 bin 130 ile Ardahan olarak belirlendi.

BİNDEN FAZLA NÜFUSA SAHİP KÖY SAYISI 574

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişini ikamet ettiği köy sayısı 70 olarak belirlenirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 574 olarak kayıtlara geçti.

EN KALABALIK KÖY

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Dirsekli köyü, 6 bin 90 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti. Burayı, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü köyü 6 bin 40 kişi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Altınsu köyü 4 bin 984 kişi, Uşak'ın Merkez ilçesindeki Mende köyü 4 bin 580 kişi ve Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Doğansu köyü 4 bin 492 kişiyle takip etti.

EN FAZLA 3 NÜFUSLU KÖYLER

Geçen yıl sonu itibarıyla en az kişinin ikamet ettiği köy, 1 kişi ile Bitlis'in Merkez ilçesindeki Kayalıbağ oldu. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Başak köyü 2, Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Elmaçukuru ve Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Çattepe köyleri 3'er kişiyle en az nüfusa sahip köyler olarak sıralandı.

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