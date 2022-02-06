Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Covid-19'un Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar diledi. Kremlin'in internet sitesinde yayımlanan mesaja göre Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Değerli dostum, sizi ve eşinizi içtenlikle desteklemek isterim. Hayat enerjiniz ve iyi ruh halinizin virüsle en kısa sürede başa çıkmanıza yardımcı olacağına eminim. Sizlere içtenlikle geçmiş olsun dileklerimi iletir, uzun yıllar boyu iyi sağlıklar dilerim." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından açıklamda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın covid-19 testleri pozitif çıktı.