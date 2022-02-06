Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat Perşembe günü 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmiş, Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.
Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Bozkır’ın gözaltı süresi uzatıldı 2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının cinayet zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Emniyet'te FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 18.12.2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışından Türkiye’ye getirildi.