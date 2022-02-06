Türkiye Gazetesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova’daki toplantıda sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek, "Ben bütün konuşmalarımda göğsümü gere gere bir cumhuriyet çocuğu olarak, bir Türk evladı olarak apaçık söylüyorum, cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. Ancak ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, Atatürk diyemeyenlerin hiç değildir. 'Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer' diyenlerin de hiç değildir" dedi.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Tahir Büyükakın oldu Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın oldu.