Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen "MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı bölümünde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Haziran 2023'te yapılacak seçimde Cumhur İttifakı'nın adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnanıyorum ki, 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimde Sayın Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak ve Cumhur İttifakı da yeni bir zafere imza atacaktır." ifadesini kullandı.

'PROPAGANDA' VURGUSU

Bazı çevrelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olamayacağı yönünde "husumetle pekişmiş karanlık propagandalarına şimdiden başladığını" belirten Bahçeli, bu iddianın yasal ve anayasal hiçbir temelinin ve nesnel gerçekliğinin bulunmadığının altını çizdi.

'ADAY OLMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL YOK'

Bahçeli, “Bizim cumhurbaşkanı adayımız nettir, o da sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur." dedi ve ekledi:

Erdoğan’ın tekrar aday olmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır.”

Bahçeli, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olamayacağı iddilarını ise: En az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız” şeklinde cevap verdi.

MHP lideri Bahçeli sözlerini şöyle devam etti:

"Şayet bu maksatlı ve mesnetsiz tartışma genişletilip, Sabih Kanatoğlu ve buna benzer kuşkulu isimler ortamı germeye kalkışırlarsa üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmayız, çekinmeyiz, geri durmayız.

'HİÇ KİMSE BULANIK SUDA BALIK AVLAMASIN'

Nitekim Cumhurbaşkanı'nın en az üç dönem seçilebilmesi amacıyla gerekli yasal düzenlemenin yapılmasına var gücümüzle çalışır, bunu da başarırız. Hiç kimse bulanık suda balık avlamasın, kutuplaşmadan rant devşirmenin hevesine kapılmasın, Sayın Erdoğan'ın önünü keseceğini zannetmesin, ham hayal peşinde de koşmasın."

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