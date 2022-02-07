Türkiye Gazetesi

Türk-İş araştırmasına göre Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250 olarak belirlenirken yoksulluk sınırı ise 13 bin 844 lira olarak hesaplanmıştı. Asgari ücret ise son zamdan sonra 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı.

AÇLIK SINIRI 3 BİN 809 TL

Memur-Sen Konfederasyonu Aralık 2021 itibarıyla dört kişilik ailenin açlık sınırını 3 bin 526 lira, yoksulluk sınırını 10 bin 119 lira olarak hesaplamıştı.

YOKSULLUK SINIRI İSE 10 BİN 939 TL

Bugün ise Memur-Sen, yeni açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamasını duyurdu. Buna göre, Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 809 TL, yoksulluk sınırı ise 10 bin 939 TL oldu.