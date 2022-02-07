Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 102. yılı dolayısıyla 23 Nisan etkinliklerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Şentop, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3.kez adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hukuken hiçbir tartıma yok olmadığını belirten Şentop, "3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım" dedi.

"ADAYLIĞIYLA İLGİLİ BİR SORUN YOK"

Şentop, Cumhurbaşkanlığı adaylık tartışmalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Hukuken hiç bir tartışma yoktur. 3 değil 2 kez adaylık söz konusudur. Hukuki boyutuyla ilgili olarak akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Hukuki sorun olmayacağını, tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok. Zaten ikinci adaylığı. Ben bu konuda bir makale yayınlayacağım"

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ ERDOĞAN"

Öte yandan sabah saatlerinde bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, 3. dönem adaylık için yasal herhangi bir engel olmadığını vurguladı.

Bahçeli, "MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nın basına kapalı bölümünde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanıdır ve tekrar aday olmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır" dedi.