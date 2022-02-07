Türkiye Gazetesi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde istiharat eden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı.

YERİNE MERKEZ VALİSİ ATANDI

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta’da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19’a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir. İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir. "