Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı batı bölgesinde etkisini az da olsa yitirdi ancak bu kez yağan karların erimesiyle heyelan, nehir taşmaları gibi durumlar meydana geldi. Edirne'de yağan karlar erimeye başladı ve yağışların etkisiyle Ergene nehri taşarak bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Yenicegörece İstasyonu'nda 1 Şubat'ta 18 metreküp/saniye olan nehrin debisi, son ölçümde 200 metreküp/saniye ölçüldü. Nehrin yatağından çıkması nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Edirne'nin Ergene nehri kar erimesi ve yağışlar nedeniyle taşınca Devlet Su İşleri "sarı alarm" verdi.

SARI ALARM VERİLDİ

Uzunköprü'ye bağlı Çiftlik ve Salarlı köyleri arasındaki yolun bir bölümü suyla kaplandı. Karayolları ekipleri yolu çift yönlü trafiğe kapadı.

Kentte bugün sağanak, yarın ise kar yağışı bekleniyor.Devlet Su İşleri, bu yükseliş için "sarı alarm" ikaz durumu verdi.

Ardahan'da nehir taştı, tarım arazilerini su bastı Ardahan’daki yağışla birlikte eriyen kar suları Kura Nehri’nin taşmasına neden oldu. Taşkın sonrası Ardahan Ovası sular altında kaldı.

Nehir taştı arabanın içi sularla doldu: 3 ölü var İtalya'da hafta başından beri etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Nehir taştı, ova sular altında kaldı Ardahan’ın ortasından geçen Kura Nehri, sağanak yağış ve karların erimesi sonucu taştı. Taşan nehir, Ardahan Ovası’nın yarısını sular altında bıraktı.