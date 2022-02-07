Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından skandal bir paylaşımda bulundan yüzücü Derya Büyükuncu, lisansının iptal edilmesine karar verildi.

BÜYÜKUNCU'YA DAİMİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Büyükuncu'nun paylaşımının ardından Türkiye Yüzme Federasyonu' da harekete geçti. Disiplin kurulu tarafından Büyükuncu'ya daimi hak mahrumiyeti cezası verildi.

MİLLİ YÜZÜCÜYE İKİNCİ ŞOK

Hak mahrumiyeti cezasının ardından Erdoğan’a hakaret eden milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında karar verildi. Büyükuncu’nun lisansının iptal edilmesine karar verildi.

“KENDİNİ BİLMEZLERİ KINIYORUM”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da konula ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapanlara "İnsani vasıflardan yoksun haddini ve kendini bilmezleri kınıyorum. Sayın cumhurbaşkanımız ve muhterem hanımefendi bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah’ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir" diyerek tepki göstermişti.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN BÜYÜKUNCU'YA TEPKİ

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yaptığı açıklama sonrası hak mahrumiyeti cezası alan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında konuşarak "kimsenin insani vasıftan yoksun açıklama yapma hakkı yoktur" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Emniyet ekipleri, sosyal medyada hakaret içerikli yapılan paylaşım yapanları tespit ederek gözaltına almıştı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarının ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Ekipleri başlatılan inceleme sonucunda provokatif ve hakaret içerikli paylaşımda bulunan 36 hesaptan 31'inin kullanıcıları tespit edilmişti. Emniyet ekiplerinin tespit ettikleri kullanıcıları ilgili savcılıklara bildirmesinin ardından gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Hakaret içeren paylaşımlardan birinin sahibi de eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’ydu. Polis o hesabın sahibinin de yurt dışında olduğunu tespit edilmişti.