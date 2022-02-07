Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada skandal bir paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'ya Türkiye Yüzme Federasyonu disiplin kurulu tarafından daimi hak mahrumiyeti cezası verildi. Milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun lisansı iptal edilirken hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINDAN KINAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı ve Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaştı.

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONUNDAN AÇIKLAMA

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."

PROVAKATİF PAYLAŞIMLARA İNCELEME

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda tespit edilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edilerek 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüs testlerinin pozitifi olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaşarak dua istemişti. Geçmiş olsun mesajlarının yanı sıra sosyal medyada provakitif paylaşımlarda bulunan kullanıcılar hakkında işlem başlatılmıştı. Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki uyandırmıştı. Derya Büyükuncu paylaşımında “Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz ediyoruz merak etmesin. 20 tencere helva yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım!” ifadelerine yer vermişti.





DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hakkında Twitter hesabından yaptığı açıklamalar sonrası yakalama kararı çıkartılan Derya Büyükuncu, 2 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya geldi. Anneannesi ve dedesinin isteğiyle 5 yaşında yüzme kursuna başlayan Büyükuncu, lisans eğitimini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladı. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırdı ve 500 kez milli takımda yer aldı. 1987 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandı.

Sporculuk kariyerinin yanı sıra 2010 yılında 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 'Survivor' yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @deryabuyukuncu kullanıcı adıyla yer almaktadır.

Derya Büyükuncu'nun lisansı iptal edilecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından skandal bir paylaşımda bulundan yüzücü Derya Büyükuncu, lisansının iptal edilmesine karar verildi.