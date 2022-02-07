Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine ilişkin verileri güncelledi. Bakanlık tarafından güncellenen veri tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI YENİDEN 100 BİNE YAKLAŞTI

Koca'nın paylaştığı tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 korona testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.

"KENDİNİZİ KORUMAYA ÇALIŞIN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu ise "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın." notuyla paylaştı.

Bakan Koca İstanbul'la ilgili son durumu paylaştı! Vakalarla ilgili çarpıcı detay Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'daki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, vakalarda büyük düşüş olduğunu belirterek, günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini duyurdu.



Bakan Koca, ‘Gelecek hafta başlayacak’ deyip duyurdu: Korona tedavisinde yeni dönem Bakan Koca, Covid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını belirterek, öncelikli grupta olan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara temin edileceğini duyurdu.