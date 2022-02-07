Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin son durum netleşti. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Covid-19 test sonucumuzun pozitif çıkmasının ardından Tayyip Beyle evde istirahatimizi sürdürüyor, çalışmalarımıza uzaktan devam ediyoruz. Çok şükür ki Rabbimin de yardımıyla durumumuz iyi seyrediyor. Varlığınızı bilmek bize güç veriyor."

Erdoğan, bu süreçte "geçmiş olsun" dileklerini ileten devlet başkanları ve eşlerine, yabancı misyon şeflerine, siyasetçilere, sanatçılara, basın mensuplarına hem ülkede hem de dünyanın çeşitli yerlerinde dualarını esirgemeyen tüm dostlarına canıgönülden teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasının ardından açıklamda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden, "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bakan Koca: Erdoğan ve eşinin sağlık durumu çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan2ın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın covid-19 testleri pozitif çıktı.