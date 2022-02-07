Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, katıldığı televizyon programında artan elektirk faturaları ile ilgili rahatlatan bir açıklamada bulundu. Elektrik zamlarından sonra faturaların çok yüksek gelmesiyle ilgili konuşan Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumu hakkında da bilgi veren İbrahim Kalın, şunları söyledi: "İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın. Cumhurbaşkanımızın iş akışı ve temposu var. Ona ayak uydurmak zorundasınız. Tatil yapmayı boş boş oturmak gibi tanımlarsanız, o manada bir tatilimiz yok. İşini gerçekten takip eden ve işine sadıktır. Lider böyle olunca ekibi de kendini buna göre kalibre etmek zorundadır.



İNSANİ BİR ŞEYDE GÖRÜŞ AYRILIKLARI BİR KENARA BIRAKILIR

"Siyasi görüş farklılıkları ne olursa olsun bu ülkenin cumhurbaşkanı Covid olduysa tüm siyasiler arayacaktır. Bu siyasi nezaket açısından da güzel bir şey. Bunda da bir duaya vesile oldu. Temel insani bir şey olduğunda görüş ayrılıkları bir kenara bırakılır."



Bu önlemler elektrik faturanızda tasarruf sağlayacak Son günlerde gündemi meşgul eden yüksek elektrik faturalarını düşürmek hane içi alınan önlemlerle mümkün. “Daha az tutar ödemek mümkün mü?” sorusunu cevaplayan uzman isim günlük tüketim miktarı 7 kWh üzerinde olan kullanıcılar için daha az tutara sahip faturaya sahip olma yöntemlerini açıkladı.



Elektrikte ucuz tarifeden 23 milyon abone yararlanacak Hükûmetin hayata geçirdiği elektrikte kademeli tarife uygulaması ile Türkiye’de 23 milyon konut abonesinin 150 kilovatsaatin altında elektrik tükettiği, bu sebeple toplam konut abonesinin yüzde 60’ının ilk kademeden elektrik faturası ödeyeceği kaydedildi.