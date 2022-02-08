Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.
SORGUSU BAŞLADI
Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandığı öğrenildi.
MİT TARAFINDAN YAKALANMIŞTI
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında, 6 kişi gözaltına alındı.
Hablemitoğlu cinayeti zanlısı Bozkır’ın gözaltı süresi uzatıldı 2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının cinayet zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır’ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır Emniyet'te FETÖ’nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan “Köstebek” adlı kitabını yayınlayamadan 18.12.2002’de öldürülen Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Kırmızı Bülten ile aranan Nuri Gökhan Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurtdışından Türkiye’ye getirildi.