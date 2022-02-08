Türkiye Gazetesi

Dün Üsküdar'da öğle saatlerinde 4 katlı bir binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde güvenlik önlemi için 6 bina tedbir amacıyla boşaltılmıştı. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı.

Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan polis ve itfaiye ekipleride tedbir amaçlı beklemeye devam ediyor.

Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar’da Valide-i Atik Mahallesi, Abacıdede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında doğal gaz patlaması oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle yaralanan vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şiddetli patlama nedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi.

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