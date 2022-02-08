3 adet Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Ege Denizi yönünden sabah saat 10'da boğaza girişi yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı ‘Minsk', 102 borda numaralı ’Kaliningrad’ ve 130 borda numaralı 'Korolev' isimli savaş gemileri saat 11.30 sıralarında Çanakkale açıklarında oldular.
MARMARA DENİZİ'NE AÇILDILAR
Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen savaş gemileri, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Rusya Donanmasının Kradeniz filosuna ait 3 adet Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Boğazın iki yakası birleşecek! 1915 Çanakkale Boğazı Köprüsü'nde sona yaklaşıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projelerinden olan ve temeli 18 Mart 2017 tarihinde atılan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde son düzlüğe gelindi. Marmara’yı Ege’ye bağlayacak olan köprü ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak. “Simgelerin köprüsü” olarak anılan 1915 Çanakkale Köprüsü iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı. 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle "dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsünün üzerinde Seyit Onbaşı mermi figürleri yer alacak.
Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı Çanakkale Boğazı'nda arıza yapan yük gemisi, deniz trafiğini kilitledi. Denizin ortasında çalışmalar sürüyor.
Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’nda! Rus Donanması’na ait ‘Iman’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğaz’ından geçti. Sergey Balk isimli römorkörü halatla çektiği savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.