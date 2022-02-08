Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşme sonrasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu “Yunanistan’ın göçmenlere karşı zulmü devlet politikası haline geldi” derken, “AB’nin de suçu var” ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Yunanistan uluslararası aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor" derken, “Göçmenlere karşı insanlık dışı muameleye dur demeliyiz” şeklinde konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, "19 masum insanın soğuğa terk edilerek ölmesinin sorumlusu Yunanistan'dır" dedi.



Yunanlılar göçmenlere zulümde sınır tanımıyor: 15 bin 794 göçmeni ölüme ittiler Yunanistan göçmenlere zulüm etmeye devam ediyor. Ege ve Akdeniz’den 2021 yılı içinde umutları için yola çıkan 15 bin 794 göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından darp edilip Ege Denizi’nde ölüme terk edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise toplam 23 bin 676 kaçak göçmeni kurtararak hayata tekrardan tutunmalarını sağladı.

Yunanistan zulmü! Soyup ölüme terkettikleri 22 göçmenden 12'si donarak öldü Yunanistan'ın ölüme ittiği ve donarak hayatını kaybeden göçmen sayısı 12’ye yükseldi