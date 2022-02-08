Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da elektrik faturalarının tahsilatının 1 ay süreyle erteleneceğini açıkladı. 7 köyde çalışma devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Isparta’da 3 Şubat tarihinden itibaren kar yağışının etkili oldu şehirde karın baskısı nedeniyle elektrik telleri koptu. Şehrin genelinde günlerdir elektrik kesintisi devam etti. Elektriklerin olmaması nedeniyle kombilerin de çalışamadığı Isparta’da vatandaşlar zor zamanlar geçirdi. Hayatı felç eden kar yağışı sonrası yaşanan elektrik kesintisinin üzerine peş peşe açıklamalar yapıldı. Kent genelinde yaşanan enerji problemlerinin çözülememesi nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Isparta’ya geldi kriz masası kuruldu. Çalışmalar neticesinde arızalar giderildi, kentte hayat normale döndü.

Ayrıntılar geliyor...