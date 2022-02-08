Türkiye Gazetesi

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözleri sebebiyle Sedef Kabaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Kabaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak Kabaş ve Tele 1 televizyon kanalının bağlı olduğu şirket adına Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Sakar hakkında tazminat davası açtı.



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, `Davalı çıkmış olduğu televizyon programında kullanmış olduğu ifadelerle, Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik fevkalade ağır hakaret, saldırı ve iftirada bulunmuştur. Fırat Sakar’da Basın Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince hukuki olarak sorumludur` denildi. Mahkemeye sunulan dilekçede, "Her ne kadar demokratik toplumun bir gereksinimi olan ifade özgürlüğü kanunlarla teminat altına alınmış olsa da Müvekkilimin kişilik hakkını zedeleyen bahse konu televizyon programındaki ifadeler özgürlüğünün sınırları aşmaktadır" ifadelerine yer verildi.



250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Davanın kabulünün talep edildiği dilekçede, 250 bin TL'lik manevi tazminatın programın yayınlandığı tarih olan 14 Ocak'tan itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmesi istendi. Dava dilekçesinin gönderildiği İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı tarafa cevap dilekçesi hazırlamaları için iki hafta süre verilmesi ile davalıların sosyoekonomik durumunun tespiti için kolluk birimlerine yazı yazılmasına karar verdi.



Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı.



AK Parti'den muhalefete Sedef Kabaş tepkisi: CHP nefret söylemini destekliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu. Düzenlenen toplantı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin Sedef Kabaş'a ziyaretini eleştiren Çelik, "Bir nefreti destekler gibi bu ziyareti yapmak, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" açıklamasında bulundu.