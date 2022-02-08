Türkiye Gazetesi

8 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 96 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 241 oldu. Bir günde toplam 452 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 82 bin 168 olarak kaydedildi. Son tablonun ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." dedi.



AŞILAMADA SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,66 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 143 milyon 303 bin 935’e yükseldi.

İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

SON SIRA İSE ŞANLIURFA'NIN OLDU

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



7 Şubat koronavirüs tablosu geldi, vaka 96 bin 514 Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi ise hayatını kaybetti.



Koronavirüs geçiren herkesi ilgilendiriyor! Uzman isim uyardı Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Çelik, koronavirüs geçiren hastalarsa böbrek bozukluklarının yaşandığını hastaların Covid sonrası böbrek fonksiyonlarını kontrol ettirmeleri gerektiğinin altını çizdi.