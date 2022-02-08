Türkiye Gazetesi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, kumarhane işletmecisi olan Halil Falyalı’nın KKTC'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Gelen ilk bilgiler arasında saldırıya uğradığı esnada yanında eşi ve çocuklarının olduğu vardı.



ŞOFÖRÜ DE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Halil Falyalı, önce Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Falyalı'nın aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı da öğrenildi.