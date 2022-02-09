Türkiye Gazetesi

Halil Öztürk “Özellikle son dönemde sahte/anonim hesaplar tarafından ülkemizi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığı, Türk milletinin millî birlik ve beraberliğini tehdit eder niteliğe büründüğü gözlenmektedir. 5651 sayılı Kanun'da öngördüğümüz düzenlemeler ile 81 ilimizde 'Sosyal Medya Şikâyetleri İnceleme Komisyonu'nu kurulması ve bir milyon nüfusu geçen illerimizde artı her bir milyon nüfus için ayrı bir komisyon kurulması önerilmektedir” dedi.

Bakanlık duyurdu: Sosyal medya platformlarına yeni düzenlemeler geliyor Güvenli İnternet Günü etkinliklerinde gençlerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya platformlarına yeni düzenlemelerin geleceğini duyurdu.