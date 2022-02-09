Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre HDP’nin ‘Dönem sonuna bırakılmasını’ istediği Semra Güzel’le ile ilgili iki ayrı dokunulmazlık dosyasına ait rapor, TBMM Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna gönderildi. Karma Komisyon’un önümüzdeki hafta toplanarak Güzel’in savunmasını alacağı ve ardından da şubat sonuna kadar TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlığın kaldırılması görüşmelerinin tamamlanacağı belirtiliyor. HDP’nin muhalefet şerhi koyduğu Hazırlık Komisyonunun raporunda, Güzel’in ‘Hayatın olağan akışına aykırı olacak’ şekilde PKK terör örgütü ile ilişkisi olduğunun somut delillerde yer aldığı belirtiliyor. Raporda “Dosya ve fezlekeler incelendiğinde Güzel ile ilgili iddiaların sadece fotoğraftan ibaret olmadığı görülmektedir. Somut veriler söz konusu. Gizli tanık ifadelerinde yer ve tarih ayrıntıları bulunuyor. Diğer dosyada ise sadece fotoğraf değil, Habur’dan çıkış-giriş bilgileri, HTS kayıtları, PKK kamplarına giriş çıkış bilgileri, terör örgütünün sözde resmî kıyafetlerini giymesi, armalarını kullanması, sözde PKK şehitliğini ziyaret etmesi, silahların gölgesinde resimler çekilmesi hayatın olağan akışına uygun değildir” denildi.

İNFİALE SEBEP OLDU

Raporda ayrıca “Bir milletvekilinin terörle ilişkilendirilmesi toplumda infiale neden olmuştur. TBMM’nin ve milletvekilliği makamının itibarının korunması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için, savcılığın dokunulmazlığın kaldırılması talebinin karşılanması gerekmektedir” görüşüne yer veriliyor.

Semra Güzel Habur’dan 7 defa çıkış yapmış Meclis’e yeni belgeler geldi. Semra Güzel’in PKK’lı terörist Volkan Bora ile Harran Üniversitesinde öğrenciyken tanıştıkları yalanı çöktü. Gittiği kampta Güzel, ‘çok özel’ ziyaretçi muamelesi görmüş.

HDP’den Semra Güzel için oyalama taktiği TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında hazırlanan iki ayrı Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek için toplandı.