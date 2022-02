Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşmeyi süreci gündemdeki yerini koruyor. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog’un mart ayında Türkiye’ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları sürüyor. Diğer yandan iki ülke arasında önümüzdeki günlerde özel temsilci atanması bekleniyor. Ankara ve Tel Aviv uzun süre sonra ilişkileri onarım sürecine girerken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, normalleşme adımları ve Türkiye’nin Filistin pozisyonu bir grup gazeteciye değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu “Türkiye ve İsrail özel temsilcilerinin liderler düzeyinde yapılması beklenen toplantının hazırlıklarını yapmak üzere bir araya gelecek. Çalışma ziyareti de olabilir, resmî ziyaret de olabilir. Prensip olarak ziyaret konusunda mutabıkız. Ziyaret, büyükelçi atanmadan da olabilir. Büyükelçilikler zaten maslahatgüzar seviyesinde açık. Ziyaret için illa büyükelçi atanması şart değil” diye konuştu.

POZİSYONUMUZ HER ZAMAN NET

Türkiye’nin Filistin davasından vazgeçmeyeceğini vurgulan Çavuşoğlu “Biz şunu her zaman söylüyoruz; İsrail ile ilişkilerimizde atılacak herhangi bir adım, herhangi bir normalleşme bazı ülkelerin yaptığı gibi Filistin davası pahasına olmaz. Bizim pozisyonumuz her zaman nettir. En başından beri en net olan ülkeyiz. İlişkilerin normalleşmesi Filistin-İsrail arasındaki iki devletli çözüm konusunda her iki tarafla da temas içinde olan Türkiye’nin rolünü daha da artırır. Ama iki devletli çözüm dâhil temel prensiplerimizden vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.

Mevlût Çavuşoğlu ayrıca, mart ayında Antalya’da yapılacak Antalya Diplomasi Forumu’na İsrail’den enerji bakanı ve dışişleri bakanının davet edildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Bennett'ten çarpıcı itiraf: "Filistin devletinin kurulmasına karşıyım" İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistin hakkında yaptığı açıklamalarla dünya gündemine oturdu. Bir Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu dile getiren Bennett, "Başbakan olduğum sürece Oslo (Anlaşması'nın uygulanması) diye bir şey olmayacak." ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail 2021 yılında 8 bin Filistinliyi tutukladı Filistinli insan hakları kuruluşları, işgalci İsrail ordusunun 2021 yılında toplam 8 bin Filistinliyi tutukladığını açıkladı.