Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

HDP’nin son kaos planı, parti teşkilatlarına gönderilen talimat yazısı ile deşifre oldu. HDP, elektrik zamları üzerinden bir kere daha halkı sokağa çağırdı. 6-8 Ekim 2014’te Selahattin Demirtaş’ın çağrısı ile yapılan sokak eylemlerinde iki polis şehit olmuş, 35 kişi de hayatını kaybetmişti. HDP bu defa da elektrik zamları bahanesiyle halkı sokağa dökmeye hazırlanıyor. Bu yönde yapılacak eylemlere ilişkin olarak partinin tüm il ve ilçe teşkilatlarına bir yazı gönderildi. Merkezî Örgütlenme Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkezî Örgütlenme Komisyonu Eş Sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzalı bildiride; halk eylemlerine en güçlü katılımla sahiplenme ve fiilen öncülük etme çalışması çağrısında bulunuldu. Yazıda “Parti ambleminin olmadığı pankart, döviz vb. görsellerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Halkın sokağa çıkarak tepkisini kitlesel bir şekilde dile getirmesi kamuoyunda derin yankı uyandırmıştır. Önümüzdeki dönemde sıkça karşılaşacağımız bu halk eylemliliklerini bulunduğumuz her yerde en güçlü katılımla sahiplenmeliyiz. Yoksulluk ve zamlara karşı yapılan eylemliliklerde yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak fiilen öncülük çalışması yapılabilir” denildi. HDP’nin bu tahriki büyük tepki çekti. Gelen tepkilerden bazıları şöyle:

GİTTİKLERİ YOL, YOL DEĞİL

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Dünyada salgından sonra özellikle enerjideki artan talepten kaynaklı elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış oldu. Devletimiz bunu milletimize en asgari şekilde yansıtmak için çalışmalarına devam ediyor. Haklı eleştiriler ve tepkiler doğal karşılanır. Ancak bu konuda kimsenin toplumu provoke etmeye hakkı yok. Meselenin elektrik zammı olmadığını biliyoruz. Bunu fırsat bilip halkı sokağa çağırmak istiyorlar. Biz bunların kirli senaryolarını 6-8 Ekim olaylarından, sokak çağrılarından biliyoruz. Gittikleri yol, yol değil. Bir an önce son derece tehlikeli bu çağrılarından vazgeçmeliler.

NİYETLERİNİ BİLİYORUZ

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler: Terör örgütü PKK-KCK’ya yönelik son dönemdeki operasyonlar örgüt içinde çok ciddi sıkıntılara ve moral bozukluğuna yol açtı. Örgüt üst düzey kayıplar verdi. Örgüt içinde bir yeniden bir hareketlenmeyi sağlamak ve motivasyon bozukluğunu gidermek için fırsat kolluyorlardı. 6-8 Ekim olayları gibi halkı sokağa dökmek istiyorlar. Elektrik zamlarını fırsata çevirmek istiyorlar. Halkı tepkisel olaylara sevk etmek istiyorlar. Ne niyette olduklarını görüyoruz. Bunlara fırsat verilmez, başaramayacaklar.

BU ÇAĞRI SUÇTUR

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı ve Avukat Dr. Mehmet Sarı HDP’nin çağrısının suç olduğunu söyledi. Siyasi partilerin, ‘halkı sokağa çıkarıp eylem yaptırmak’ gibi bir görevi olmadığına dikkat çeken Sarı “HDP’nin geçmişe ilişkin sicilinin kabarık olduğunu ifade etmek lazım. Yapılan çağrı, her şeyden önce Türkiye’deki kamu düzenini bozmayı hedefleyen bir çağrı ve Siyasi Partiler Kanunu’na açıkça aykırı” dedi.

MİLLET PRİM VERMEZ

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 6-8 Ekim olaylarının faillerinin hesap verdiğini belirterek şunları kaydetti: Şimdi aynı şekilde halkı isyana, anayasal düzene karşı tahrik ediyorlar. Bunu da elektrik fiyatlarını bahane ederek yapıyorlar. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı bir partinin geçmişteki örneklerde olduğu gibi burayı gerekçe göstererek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, halkı sokağa dökmesi demokraside ve hukukta yeri yoktur. Geçmişte yaşananlardan ders alınması gerekir. Millet bunlara asla prim vermez. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu yapanların yanına kar kalmaz. 6-8 Ekim olayları için hesap veriyorlar. Bunda da hesap verirler.

KAÇAK ELEKTRİKTE REKOR GÜNEYDOĞU'DA

Elektrik zamları bahanesiyle parti teşkilatlarına yazı göndererek sokak çağrısı yapan HDP’nin oy oranının yüksek olduğu Güneydoğu illerinde kaçak elektrik kullanımı yüzde 50’yi buluyor. Bu bölgelerde özellikle hem HDP’nin hem de PKK’nın talimatları ile vatandaş kaçak elektrik kullanımına zorlanıyor.

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