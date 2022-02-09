Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı’nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı personelinin nöbet değişimi sırasında 17 askeri personel ve askeri araca yol açmak için giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 4 personeli, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

HAVA VE KARA ÇALIŞMALARI SAYESİNDE KURTARILDILAR

Karadan AFAD ve JAK ekiplerinin, havadan da Hava Kuvvetleri'ne bağlı arama-kurtarma helikopterinin yürüttüğü çalışmalar sonucu mahsur kalanlar yaklaşık 16 saat sonra kurtarıldı.

Yardım isteyen askeri personeller ve onlara yol açmak için giden belediye personelleri için ekipler seferber oldu.

BALIKESİR VALİSİ TEŞEKKÜR ETTİ

17 askeri personel ve 4 belediye personelinin mahsur kaldıkları yerden Milli Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle hem havadan hem karadan yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılmasıyla ilgili Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Şıldak, "Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

ARAMA-KURTARMA HELİKOPTERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı ise mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye personelinin mahsur kaldığı duruma ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.

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