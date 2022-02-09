Türkiye Gazetesi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Terörist neredeyse hedefimiz orası!

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.

MSB: Kazdağları’na arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi MSB:"Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi."

MSB duyurdu: En az 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden Mardin'deki Akdoğan hudut karakoluna taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bir teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB açıkladı: 14 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.