Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yerli ve milli üretim savunma araçlarına hız kesmeden her geçen gün yenisini ekliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın öncülüğünde birçok projeye imza atılıyor. Bu projelerden biri de Roketsan tarafından üretilen 120 km menzilli K+ Füzesi.

ORDUYA TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından Twitter hesabından üretimi gerçekleşen füzenin test görüntüleriyle birlikte teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi. Demir testleri başarıyla tamamlayan füzelerden onlarcasının orduya teslim edildiğini bildirdi.

TSK’NIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Demir, "Caydırıcı gücümüzle her türlü koşulda Türk Ordusu'nun hizmetindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen K+ Füzesi'nden onlarcasını Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Demir ayrıca füzenin özelliklerine yer verilen bir video da paylaştı.

YÜKSEK HASSASİYET VE BÜYÜK TAHRİP

Videoda yer alan bilgiye göre, yüksek hassasiyet ve büyük tahrip gücündeki füzeler, 30-120 kilometre menzile sahip bulunuyor. Envantere alınan bu etkili silah, Türkiye'nin Mavi Vatan'da ve güney sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridorundaki mücadelesinde etkin rol oynayacak. Uzun menzili ve yüksek tahrip gücü ile TSK'nın gücüne güç katacak K+, diğer yandan sınır güvenliğinde de önemli bir katkı sağlayacak.